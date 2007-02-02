Ющенко и Назарбаев разговаривают с глазу на глаз

В Мариинском дворце в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, который находится в Украине с официальным визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО встретил своего коллегу перед дворцом, после чего военный оркестр исполнил Государственные гимны обеих стран и лидеры государств обошли строй Почетного караула.

По окончании встречи В.ЮЩЕНКО и Н.НАЗАРБАЕВА в формате «с глазу на глаз», которая проходит сейчас, состоятся украинско-казахстанские переговоры в расширенном составе под председательством президентов. Переговоры завершатся подписанием двусторонних документов.

Как сообщили в пресс-службе Президента, в начале двусторонней встречи В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине очень ценят двусторонние взаимоотношения с Казахстаном и считают их «стабильными и тесными». По словам В.ЮЩЕНКО, сегодняшняя встреча, которая является четвертой в формате «с глазу на глаз» за два прошедших года, свидетельствует, что отношения стран являются надежными и динамичными.

Н.НАЗАРБАЕВ, со своей стороны, выразил убеждение, что такие контакты на высшем уровне особенно содействуют развитию двусторонних отношений. По его словам, проведение Года Казахстана в Украине, открытие которого состоится сегодня, и Года Украины в Казахстане в 2008 году еще больше укрепит связи между украинским и казахским народами.

Как отметили в пресс-службе главы государства, по итогам встречи В.ЮЩЕНКО и Н.НАЗАРБАЕВ сделают заявления для прессы.