Российский эксперт о Януковиче, Тимошенко и Ющенко

Виктор ЯНУКОВИЧ может выиграть президентские выборы, благодаря тому, что его "очень долго не показывали избирателям".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Москве заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил ВИНОГРАДОВ.

М.ВИНОГРАДОВ также считает, что не стоит доверять публичным рейтингам кандидатов в президенты Украины. По его словам, сейчас многие социологи и эксперты говорят о победе Виктора ЯНУКОВИЧА и демонстрируют определенные цифры. При этом он призвал учитывать тот факт, что украинские политики в критической ситуации способны к максимальной мобилизации. «В последнее время в политическом плане ЯНУКОВИЧ лидирует. Но желание ТИМОШЕНКО к президентству заставляет нас относиться ко дню подведения итогов с большим ожиданием. Вопрос власти в Украине пока не решен», - уверен эксперт.

Безусловным успехом пиар-кампании В.ЯНУКОВИЧА он назвал то, что «его очень долго не показывали избирателям".

М.ВИНОГРАДОВ также считает, что вопрос власти не будет решен после президентских выборов и не факт, что новоизбранный глава Украинского государства останется у власти до конца конституционного срока. К тому же не стоит сбрасывать со счетов действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО. «Он останется в украинской политике весьма заметной фигурой, уже на выборах в Верховную Раду, если они будут досрочными», - заявил он.

М.ВИНОГРАДОВ отметил, что принципиального значения для России, кто станет Президентом Украины, нет. Он объяснил это тем, что у России «нет серьезных политических рычагов воздействия на будущего Президента Украины или, по крайней мере, они не налажены».

Как сообщал УНИАН, вчера руководитель избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ заявил, что в ближайшее время в Украине со ссылкой на доклад Федеральной службы безопасности России будет распространена информация о растущем рейтинге Юлии ТИМОШЕНКО.