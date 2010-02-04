Азаров: будет распространена очередная фальшивка якобы со стороны России

Руководитель избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ утверждает, что в ближайшее время в Украине будет распространена якобы от Федеральной службы безопасности России фальшивая информация относительно В.ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы знаем, что будет распространена очередная фальшивка якобы со стороны Российской Федерации относительно В.ЯНУКОВИЧА», - сказал Н.АЗАРОВ.

На уточняющий вопрос, какого именно содержания якобы готовится такой документ, он, немного замявшись, ответил, что речь идет о докладной записке, якобы подготовленной ФСБ, в которой якобы речь идет о том, что разрыв (между двумя кандидатами – УНИАН) сокращается.