Ющенко уволил днепропетровского губернатора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виктора БОНДАРЯ от должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 4 февраля размещен на официальном сайте главы государства

В.БОНДАРЬ освобожден в соответствии с частью девятой статьи 118 Конституции Украины, говорится в документе.

***Часть 9 статьи 118 Конституции предусматривает, что областной или районный совет может выразить недоверие председателю соответствующей местной государственной администрации, на основании чего Президент Украины принимает решение и дает обоснованный ответ.

Если недоверие председателю районной или областной государственной администрации выразили две трети депутатов от состава соответствующего совета, Президент Украины принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля депутаты Днепропетровского областного совета на внеочередной сессии выразили недоверие председателю Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЮ.

За это решение проголосовали 53 депутата из 72, присутствующих в зале (всего в Днепропетровском облсовете 100 депутатов).

Депутаты, в частности, обвинили В.БОНДАРЯ в применении админресурса перед вторым туром выборов Президента Украины, в том, что в области «не чистятся дороги от снега, что может привести к срыву голосования 7 февраля».