Тимошенко предлагает Яценюку «самую естественную для него должность»

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО видит экс-кандидата Сергея ТИГИПКО в должности главы будущего правительства и предлагает создать свою команду не на коалиционной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на встрече с молодежью Харькова.

«Я думаю, если выборы мы сможем выиграть, то действительно, я в этом убеждена, что ТИГИПКО нужно приглашать на должность премьер-министра, Арсения ЯЦЕНЮКА - на ту должность, которая будет для него самой естественной. Я не хочу говорить, это также очень достойное может быть место, и вообще, команду нужно один раз привести такую, за которую Украине не будет стыдно, – не на коалиционной основе, не тогда, когда подбрасывают то, что, возможно, мешает - жить в бизнес-кругах или жить в парламенте, - а первый раз привести высокопрофессиональную команду, которая способна предъявить через 5 лет вам страну, и вам эта страна понравится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она попросила молодежь отнестись очень серьезно ко второму туру выборов Президента и заверила, что в ее команду войдут именно молодые перспективные политики, которые не хотят возвращения страны к старой системе. При этом Ю.ТИМОШЕНКО назвала имена С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮКА, Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Каждый голос имеет значение. Но самое главное - страна имеет значение и для нас всех, и для мира. И это то, за что нужно побороться. И поэтому я хочу сказать вам, что моя команда будет состоять из тех политиков, за которых вы, в том числе, проголосовали в первом туре. Потому что только один человек представляет сегодня ту старую систему, которая сегодня так успешно на фоне кризиса возвращается», - отметила премьер.

Говоря о том, чем она отличается от своего оппонента – лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «…с ЯНУКОВИЧЕМ мы как бы из разных миров, из разных галактик, знаете, из разных мировых измерений. Мы разные, разные в корне. Поэтому он представляет именно то направление, которое многие годы видело страну как бизнес. Я представляю тех людей, которые, несмотря на все противодействия и все невозможные препятствия, хотят видеть Украину именно государством, которое будет служить вам. Вот разница ключевая. И эта разница настолько фундаментальна, насколько фундаментальный и выбор, который сейчас будет сделан».

«И именно поэтому я не хочу, чтобы больше кто-нибудь вас подводил, как это произошло с 2005 года, именно поэтому я больше никому не перепоручаю эти дела, и именно поэтому я никого не поддерживаю на этих выборах, потому что это опасное дело – делегировать, а затем проводить слабую политику, отсутствие воли и, самое главное, - невозможность устоять перед искушениями власти», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Обращаясь к 300-тысячному харьковскому студенчеству, Ю.ТИМОШЕНКО добавила: «Я хочу обратиться к тем людям, ради которых сегодня и может строиться страна. И не нужно относиться к политике только цинично, так, что там все плохо. Я хочу, чтобы вы немножко изменили это виденье. И чтобы вы поняли, что сегодня в ваших руках результат. И если молодежь придет и скажет свое слово, то результат будет таким, как вы скажете. Потому что ваша акция, она не просто золотая, она – бесценная».