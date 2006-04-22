Накануне Пасхи Президент призывает к единству

Накануне Пасхи Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает соотечественников к единству и взаимному уважению, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украинцы придут на Пасхальное богослужение в разные храмы, однако вместе поднесут молитву, чувствуя свое единство во Христе», – сказал В.ЮЩЕНКО в сегодняшнем радиообращении к украинскому народу. Он пожелал соотечественникам, чтобы ощущение праздника сплотило их вокруг высоких духовных ценностей.

«Мы должны вернуть в нашу жизнь достоинство, братство, а главное – уважение друг к другу. Это будет лучшим свидетельством нашей преданности заповедям Спасителя, нашей веры в неизбежную победу добра над злом», – сказал Президент.