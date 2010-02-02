Министр юстиции убежден, что третьего тура не будет

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК уверен, что “третий тур” президентских выборов не состоится.

Такое мнение он выразил в интервью интернет-изданию “Главред”.

Министр подчеркнул, что законом “О выборах Президента Украины” не предусмотрено положение о возможности проведения третьего тура выборов.

“И ситуация 2004 года, когда имело место переголосование, уже не повторится”, - отметил Н.ОНИЩУК.

По его словам, проведение новых выборов возможно только в случае, предусмотренном статьей 15 закона о выборах Президента, - если все кандидаты на пост главы государства снимут свои кандидатуры. Н.ОНИЩУК считает маловероятным такое развитие событий.

“Поэтому моя позиция такова: выборы состоятся, граждане сделают свой выбор. Поскольку закон не содержит порога явки избирателей (то есть, она может быть даже меньше 50%), достаточно, чтобы один из кандидатов – при условии, когда оба не отказываются от участия во втором туре, - имел большинство голосов”, - сказал министр.

В то же время он не исключил, что будут попытки обжаловать результаты выборов главы государства.

“Если процентная разница между голосами, отданными за того или другого кандидата, будет незначительной (1-1,5%), тогда стоит ждать судебных исков. Речь идет о Высшем административном суде, который имеет исключительную компетенцию рассматривать подобные споры”, - сказал министр. Именно поэтому, по словам Н.ОНИЩУКА, к этому суду и приковано сейчас такое внимание политикума.

В то же время министр убежден, что именно граждане Украины, а не суды, решат судьбу выборов. “Иначе это будет означать, что нам необходимо зачеркнуть последние пять лет развития страны, на протяжении которых мы считали, что институты демократии у нас приобрели постоянство, а государство способно обеспечить защиту волеизъявления”, - подчеркнул Н.ОНИЩУК.