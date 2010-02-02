Ющенко поехал в Калуш, чтобы увидеть угрозу своими глазами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время рабочей поездки В.ЮЩЕНКО в Калуше посетит ГП «Калиевый завод» ОАО «Ориана», где осмотрит объекты, которые являются потенциально экологически опасными на территории Калушского промышленного узла.

После этого Президент проведет совещание по вопросам минимизации негативного влияния на окружающую природную среду и жизнедеятельность человека предприятий химической и добывающей промышленности.