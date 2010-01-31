Тимошенко: олигархи станут простыми бизнесменами

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после ее победы на президентских выборах олигархи будут подчиняться общим правилам ведения бизнеса, предусмотренными национальным законодательством.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью 5-у каналу.

"Они станут простыми бизнесменами, которые будут работать на общих правилах, одинаковых для всех. Они будут подчинены закону, а не праву взятки. И именно главное нужно знать, что олигархия - это не бизнес. Это использование политики для того, чтобы ресурсы государства направлять в развитие отдельных семей, а не каждого гражданина Украины", - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, олигархическая политическая формация не совместима с демократией, с нормальным развитием экономики, с укреплением энергетической независимости. "И как следствие, она не совместима с укреплением независимого государства", - считает кандидат в президенты.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что нельзя путать большой бизнес с олигархией. "Это не одно и то же. Большой бизнес, как и малый, так и средний, должен жить по одинаковым законам, по одинаковым правилам и не должен иметь возможности вершить политику в интересах своих сверхдоходов. Здесь нужно четко разделить. Но вопрос не только в том, что нам нужно сделать, доделать то, что мы не сделали в 2005 году. То есть отстранить кланы от власти в государстве. Это еще и другая составляющая", - объяснила она.

По ее словам, сейчас олигархия объединилась вокруг ее главного оппонента на выборах – лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. "Марионетка, которую они выставляют сейчас вперед, собственно двигают его, как своего единого кандидата в Президенты ЯНУКОВИЧА, это еще и опасный человек, потому что он исповедует жестко антиукраинскую политику, жестко антиукраинские действия", - считает премьер-министр.