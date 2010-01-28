Луценко о решении Тимошенко: у меня нет ни эйфории, ни большой радости

Назначенный сегодня первым заместителем - исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что согласился остаться руководителем ведомства исключительно из-за ответственности за ведомство и перед украинцами во время проведения выборов для честного и прозрачного их обеспечения.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Откровенно говоря, предложение назначить меня исполняющим обязанности... У меня от этого нет ни эйфории, ни большой радости. Просто я понимаю свою ответственность перед системой МВД - довести ее до завершения политического сезона. И второе – перед страной, чтобы обеспечить избирательный процесс такой же спокойный и прозрачный, каким он был в первом туре. Потому я принял это предложение», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заверил, что любые приставки - и.о. или другие ничего не изменят.

«У меня команда единомышленников – на всех должностях руководства МВД – и в областях и в центре. Потому команда готова и дальше действовать, но для этого ей необходим единственный лидер, который задает приоритеты, темп. Я готов выступать в такой роли. Буду это делать», - сказал руководитель МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня, на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.