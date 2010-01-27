БЮТ заявляет, что регионалы захватили Апелляционный админсуд Киева

Сегодня утром, 27 января, группа неизвестных лиц захватила помещение Апелляционного административного суда Киева.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

По словам авторов заявления, нападение было осуществлено под руководством членов Партии регионов Валерия БОНДЫКА и Юрия МИРОШНИЧЕНКО. Эти народные депутаты проникли в кабинет председателя суда Анатолия ДЕНИСОВА и взломали базу данных в его компьютере, утверждают в БЮТ.

В связи с этим БЮТ выражает убеждение, что Партия регионов таким грубым методом пытается оказывать давление на Апелляционный административный суд, подчеркивается в заявлении.

При этом в БЮТ отметили, что именно сегодня в Апелляционном административном суде было назначено рассмотрение двух дел - иска премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к Центризбиркому относительно регистрации грузинских наблюдателей, а также жалобы Виктора ЯНУКОВИЧА о якобы незаконной агитации.

«Фракция БЮТ возмущена действиями Партии регионов, для которой применение физической силы, нахальность и цинизм по отношению к закону и праву стали основным предвыборным инструментом», - говорится в заявлении.

По словам БЮТовцев, “недавний захват «регионалами» совместно с неизвестными лицами полиграфкомбината «Украина», а теперь и Апелляционного административного суда наглядно демонстрирует, что ЯНУКОВИЧ и его команда готовы на любые преступные действия”.

БЮТ обращается к представителям Партии регионов с требованием немедленно прекратить надругательство над законом и помнить о том, что за каждое противоправное действие придется понести ответственность.