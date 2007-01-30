Янукович с первого раза в десятку не попадает

Премьер Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает необходимость дальнейшего совершенствования положений Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на встрече с представителями интеллигенции Львовской области.

«Мы считаем, что совершенствование Конституции, той, которую мы сейчас имеем, это процесс, который мы будем проходить в ближайшие годы», - сказал он. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, «говоря, мы считаем», он имеет ввиду Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, народных депутатов, а также другие ветви власти.

По словам премьера, сегодня еще трудно дать оценку тем ошибкам, которые, возможно, были допущены при принятии изменений в Конституцию в рамках политреформы. «Сегодня еще тяжело дать оценку, какие ошибки были допущены при изменениях Конституции. Безусловно, как говорят, с первого раза попасть в десятку невозможно. Мы уже сейчас ощущаем, что есть недостатки».

Вместе с тем, премьер отметил, что та система управления, которая возникла после проведения политреформы, является самой эффективной, поскольку позволяет эффективно сотрудничать правительству и парламенту, разрабатывать государственные программы, а также принимать необходимые для них законы. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в данной системе Президенту отведено надлежащее место. «Эта система государственного управления является наиболее эффективной, и это признается мировым опытом. И этот опыт подтверждает, что такая система является более стабильной, предполагаемой и в такой системе каждый человек и гражданин имеет возможность увидеть тот путь, по которому идет развитие страны», - сказал он.