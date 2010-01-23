ЦИК изменил порядок регистрации международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины внесла изменения в свое постановление от 22 октября 2009 года № 179 "О порядке регистрации и статусе официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций на выборах Президента Украины 17 января 2010 года".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, в частности, новая редакция будет предусматривать необходимость предоставления вместе с обращением анкеты установленной формы на каждую личность, которая предлагается для регистрации официальным наблюдателем от иностранного государства, международной организации, а также фотокопии страницы паспорта или другого документа, который удостоверяет личность, на котором отмечена фамилия и имя соответствующей личности и содержится ее фотография.

Также сегодня ЦИК в режиме заседания продлил прием протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов с отметкой "Уточненный".

Приняты протоколы с отметкой "Уточненный" от 6 окружных избирательных комиссий. Они переданы для последующей проработки в соответствующие структурные подразделения Секретариата ЦИК.