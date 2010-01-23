На сей раз Европе все равно, кто станет Президентом Украины?

Европе все равно, кто станет Президентом Украины, главное, чтобы было ответственное правительство.

Такое мнение в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе выразил старший научный сотрудник Европейского совета внешних отношений Эндрю ВИЛСОН.

“В этот раз им (политикам ЕС – УНИАН) все равно. Единственное, чего Европа хочет, так это ответственного и эффективного правительства. Они так устали от того, что этого давно не было”, - сказал эксперт.

Говоря о ситуации в Украине перед вторым туром выборов, Э.ВИЛСОН заметил, что союз Юлии ТИМОШЕНКО и Сергея ТИГИПКО имел бы смысл, учитывая то, как распределились голоса между этими кандидатами, в то же время, с точки зрения экономической политики, по его словам, такой союз достаточно сложный, поскольку С.ТИГИПКО нашел поддержку у среднего класса, а Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к бедным слоям населения.

По мнению Э.ВИЛСОНА, ниша, которую занял С.ТИГИПКО, является скорее потенциальной, нежели реальной, а поэтому, считает политолог, у нынешнего “бронзового призера” президентской гонки есть неплохие шансы на будущее.