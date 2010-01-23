Организаторы Национального экзит-пола поняли, где была ошибка

Президент Киевского международного института социологии Валерий ХМЕЛЬКО объясняет системную ошибку Национального экзит-пола переформатированием избирательных участков и отсутствием информации об их истинных размерах.

Как сказал он в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (23-29 января), «нас подвело переформатирование участков. Случайный набор участков по областям хорошо работает, когда участки не очень отличаются друг от друга. У нас были старые данные о количестве избирателей. Сотрудники, которые готовили выборку, использовали именно их. И были уверены, что данные совпадут. Не совпали», - констатировал социолог.

По его словам, исследователей подвел итоговый дисбаланс выборки по различным регионам Украины.

«Наверное, нас подвела некоторая самоуверенность и отсутствие контроля, который никогда не надо считать лишним. Таким образом, доля избирателей, к примеру, Западного региона от всех проголосовавших в нашей выборке оказалась на 1,7% больше. Там электорат ТИМОШЕНКО. Особенно пострадал Южный регион, где доля выборки от всех проголосовавших должна быть 26,6%, а у нас только 21%. А там, как известно, вотчина ЯНУКОВИЧА», - отметил В.ХМЕЛЬКО.

Он считает, что организаторам и консультантам Национального экзит-пола необходимо признать свою ошибку.

«На самом деле нам действительно необходимо признать ошибку. Для нас это не политическая борьба, а возможность проверить свою методику. Мы это сделали. И ошиблись. Это неприятно, но в таких случаях производители автомобилей отзывают свою продукцию и переделывают», - сказал В.ХМЕЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным Национального екзит-пола, Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 31,3% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 27,1%. Не поддержали ни одного кандидата 2,8% избирателей. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,3%.

По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 35,32% избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО - 25,05%.

После обнародования 17 января результатов Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что данные большинства экзит-полов искажены, поскольку они являются заказными, и стоит доверять только Национальному экзит-полу.

Представители Партии регионов, в свою очередь, объявили Национальный екзит-пол «купленным».

Организаторами Национального экзит-пола 2010 являются Фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований им. Разумкова.