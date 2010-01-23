Ющенко просит кандидатов в президенты быть благоразумными

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает кандидатов в президенты быть рассудительными.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

Президент прогнозирует, что, скорее всего, проигравший выборы, не признает их результаты. «Я призываю кандидатов быть благоразумными, уважать украинский выбор», - заметил он.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, кандидаты должны осознать, что «единственное алиби для страны - это законное проведение выборов».

Глава государства констатировал, что уже сегодня возникает очень много вопросов с одной и с другой стороны.

«На данный момент, по сути, находится под оккупацией полиграфкомбинат, который печатает избирательные бюллетени. Матрица еще не завезена, она будет завезена только в понедельник, а недоверие уже колоссальное», - сказал Президент, раскритиковав решение премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО отстранить руководство комбината, печатающего бюллетени, за несколько дней до выборов.

В.ЮЩЕНКО в который раз подчеркнул, что примет любой результат выборов, если они будут честными. Он пообещал активнейшим образом делать все, чтобы обеспечить проведение честных выборов.