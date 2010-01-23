Депутат бундестага советует Тимошенко и Януковичу объединить усилия

Второй тур президентских выборов, в который вышли Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, станет индикатором для украинской демократии, заявил в интервью Deutsche Welle глава комитета по делам Евросоюза германского бундестага Гунтер Крихбаум (Gunther Krichbaum). Депутат считает, что идея европейской интеграции может объединить политических противников.

“Крайне важно сейчас добиться объединения усилий политиков из разных лагерей, - сказал он. - В качестве примера можно взять Румынию. В ходе переговоров о вступлении в Евросоюз, которые проходили в крайне сложный период, свою ответственность за европейское будущее страны осознали и румынские консерваторы, и социал-демократы. Европейская идея сыграла объединительную роль. Украине этого пока не хватает. Тут в политике преобладает разлад, что показала и нынешняя избирательная кампания. Что же касается президента Ющенко, то ему не хватило власти и политической воли, чтобы достичь поставленных целей на пути евроинтеграции”.

С другой стороны, полноправным членом ЕС Украина в обозримое время не станет, признал глава комитета, отвечая на вопрос об ожидаемых действиях будущего президента: «Здесь важен поэтапный подход. Необходимо шаг за шагом выполнять положения Соглашения об ассоциации… работать над выполнением Копенгагенских критериев».

Речь, подчеркивает Г.Крихбаум, идет не только о реально функционирующей демократии и построении правового государства, но и о соблюдении правил рыночной экономики. Для этого необходимо решительнее бороться с коррупцией… Эффективность работы будущего президента можно будет измерить как раз по результатам преодоления коррупции.

Выборы - лакмусовая бумажка, заключил немецкий политик, проверка на демократию. Если второй тур пройдет, как первый, свободно и честно, это будет означать, что «украинцы достойны того, чтобы жить в соответствии с европейскими стандартами».