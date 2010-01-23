"Наша Украина" призывает объединяться вокруг Ющенко

Председатель политического совета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что партия «Наша Украина» самостоятельно будет принимать участие в досрочных парламентских выборах в случае их проведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам по завершении заседания политсовета партии.

Отвечая на вопрос, в каком формате «Наша Украина» планирует идти на досрочные выборы ВР в случае их проведения, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала: «Исключительно как политическая сила «Наша Украина». Мы неоднократно заявляли о том, что не будем принимать участия у разного рода блоках».

На уточняющий вопрос журналистов о том, что некоторые члены политсовета «Нашей Украины» заявили, что партия будет призывать другие партии демократического направления создать совместный блок во главе с Виктором ЮЩЕНКО для участия в выборах, В.УЛЬЯНЧЕНКО добавила, что «Наша Украина» призывает другие демократические политические силы влиться в политическую силу «Наша Украина», лидером которой является Президент В.ЮЩЕНКО.