Тигипко уже думает о выборах мэра Киева
13:25, 20 января 2010Политика
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Политик считает столицу интересным полем для действий
Председатель партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявил, что его команда будет участвовать в выборах мэра Киева и Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
«То, что мы будем принимать участие в выборах мэра Киева, - это однозначно, и во всей киевской власти. Но пойду я или пойдет кто-то, кого мы поддержим, - это вопрос перспективы. Сейчас об этом говорить рано», - сказал С.ТИГИПКО.
Он считает Киев интересным полем для действий, потому что, «имея рычаги влияния, можно многое поменять в городе».
На вопрос журналиста об участии в следующих президентских выборах, С.ТИГИПКО сказал: "Об этом пока рано говорить. Еще большой срок впереди".
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