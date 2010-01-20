Тигипко уже думает о выборах мэра Киева

Председатель партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявил, что его команда будет участвовать в выборах мэра Киева и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«То, что мы будем принимать участие в выборах мэра Киева, - это однозначно, и во всей киевской власти. Но пойду я или пойдет кто-то, кого мы поддержим, - это вопрос перспективы. Сейчас об этом говорить рано», - сказал С.ТИГИПКО.

Он считает Киев интересным полем для действий, потому что, «имея рычаги влияния, можно многое поменять в городе».

На вопрос журналиста об участии в следующих президентских выборах, С.ТИГИПКО сказал: "Об этом пока рано говорить. Еще большой срок впереди".