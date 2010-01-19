ВР рекомендовала власти лучше защищать украинцев за рубежом

Верховная Рада Украины рекомендует Совету национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть на отдельном заседании вопрос защиты украинских моряков с целью устранения угроз их жизни и здоровью, обеспечения экономических и социальных прав.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: “Зарубежное украинство: современное состояние и перспективы сотрудничества” проголосовали 230 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Президенту рекомендовано во время осуществления внешнеполитической деятельности поднимать вопрос о содействии и поддержке зарубежных украинцев.

В то же время Верховная Рада должна усовершенствовать законодательную базу по этому вопросу, а правительство должно обеспечить надлежащее финансирование Государственной целевой программы формирования положительного международного имиджа Украины и предусмотреть надлежащее финансирование расходов на осуществление сотрудничества с зарубежными украинцами.