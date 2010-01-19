Верховная Рада начала работу минутой молчания

Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших в результате взрыва в больнице Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН поручил профильному комитету парламента подготовить необходимые проекты парламентских решений относительно решения ситуации, сложившейся в результате взрыва в больнице.

Спикер отметил, что необходимо сделать все «по линии парламента» для решения проблем пострадавших людей.

Как сообщал УНИАН, 18 января в 08.52 в Луганске в пятиэтажном здании городской больницы №7 на четвертом этаже, по предварительны данным, произошел взрыв кислородного баллона. На момент взрыва в здании медучреждения находились 366 человек (261 больной и 105 человек медперсонала).

По данным МЧС, по состоянию на 07:00 19 января из-под завалов освобождены и спасены 4 человека, а также извлечены тела 8 погибших, судьба 8 человек остается неизвестной.

Работы по поиску и скорейшему извлечению людей из-под завалов продолжаются непрерывно в круглосуточном режиме.