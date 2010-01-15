Штаб Ющенко в Донецкой области обещает не допустить фальсификаций

У избирательного штаба кандидата на пост Президента Виктора ЮЩЕНКО в Донецкой области есть все рычаги влияния для недопущения фальсификации на предстоящих президентских выборах.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке глава Донецкого областного избирательного штаба В.ЮЩЕНКО, руководитель областной организации партии «Наша Украина» Антон КЛИМЕНКО.

«Мы имеем по состоянию на сегодня все достаточные рычаги влияния на участковые избирательные комиссии, на окружные избирательные комиссии. Мы имеем сегодня нормальный диалог с судебной ветвью власти, и мы сегодня являемся той президентской силой, которая не допустит ни фальсификации, ни провокации на выборах», - сказал он, добавив, что «это главное наше обязательство».

А.КЛИМЕНКО критично отнесся к заявлениям со стороны БЮТ о якобы готовящихся фальсификациях на выборах в Донецкой области. Он отметил, что, «наверное, действительно, премьер-министр Украины уверена, что в Донецкой области будут проходить какие-то масштабные фальсификации».

Но А.КЛИМЕНКО призвал избавиться всех от негативного стереотипа по отношению к жителям Донецкого региона. «И еще одно важное задание для всех нас – это разрушать тезисы про бандитский и криминальный регион. Потому что складывается такое впечатление, что у нас фальсификации есть исключительно в Донецкой области, - объяснил лидер штаба, - Этот стереотип, который сформировался вокруг Донбасса, что только здесь есть такие возможности (для фальсификации), и по-другому здесь никогда не будет, …они являются не только оскорбительными, но являются вредными как для развития нашего региона, так и для развития всей нашей страны».