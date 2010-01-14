На Луганщине за главу и секретаря избиркома уже взялась прокуратура

Прокуратура г. Лисичанск Луганской области расследует факты подделки протоколов председателем и секретарем окружной избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в избирательном штабе «Донбасс» кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По данным штаба, прокуратурой Лисичанска возбуждено уголовное дело (№113-10/90-02 от 11 января 2010 года) по фактам должностного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, другие подделки документов, а также составление и выдачу заведомо неправдивых документов по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в штабе, глава комиссии и секретарь самовольно переписывали протоколы заседаний комиссии, которые проходили в декабре 2009 года. При этом подделывалась подпись бывшего главы комиссии и ее членов.

По мнению представителей Ю.ТИМОШЕНКО, это делалось с целью исказить оригиналы протоколов комиссии. «Члены окружной избирательной комиссии обеспокоены тем, что в дальнейшем это руководство комиссии может сфабриковать главный протокол с результатами голосования, что грубо фальсифицирует волеизъявление 160 тысяч жителей Луганской области», - отметили в штабе Ю.ТИМОШЕНКО.