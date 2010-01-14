Янукович просит поднять регион, чтобы победить в первом туре

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что при максимальной явке избирателей 17 января он может одержать победу на выборах Президента Украины уже в первом туре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат на пост Президента заявил сегодня на митинге в Балаклее Харьковской области.

«Я прошу поднять Харьковщину, чтобы мы победили уже в первом туре. Для нас очень важно, чтобы явка на выборах была максимальной, и тогда мы будем иметь возможность победить в первом туре», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он заметил, что если 17 января этого достичь не удастся, то уже тогда во втором туре «власть получит приговор от украинского народа».