Как отрабатывают свой хлеб народные депутаты (рейтинг активности)

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИНА (блок НУ-НС) признан самым активным депутатом Верховной Рады шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Центра социальных и политических исследований «Социс» Николай ЧУРИЛОВ, который обнародовал результаты исследования «Рейтинг активности работы депутатов Верховной Рады Украины шестого созыва».

Наиболее активными депутатами среди мужчин также признаны Адам МАРТЫНЮК (фракция КПУ) и Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина), которые провели во время заседаний парламента 543 и 437 выступлений соответственно. Ю.КАРМАЗИН в зале Верховной Рады выступал 828 раз.

Среди женщин наиболее активными стали Екатерина ВАЩУК (Блок Литвина) – 166 выступлений, Анна ГЕРМАН (Партия регионов) – 159 и Ксения ЛЯПИНА (НУ-НС) – 116 выступлений.

Наибольшее количество законодательных инициатив в ВР шестого созыва подал Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) – 741.

На втором месте Сергей ПОДГОРНЫЙ (БЮТ) – 663, на третьем - Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (НУ-НС) – 418.

Среди женщин самой активной по количеству поданных законодательных инициатив стала Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ) – 109. Далее идут Ольга БОДНАР (БЮТ) – 80 и Татьяна БАХТЕЕВА (Партия регионов) – 59.

Однако лидером среди депутатов по количеству законодательных инициатив, которые стали действующими актами, среди мужчин является С.ПОДГОРНЫЙ – 544, на втором месте Александр ЕФРЕМОВ (Партия регионов) – 47, на третьем – Сергей ТЕРЕХИН (БЮТ) – 33. Среди женщин это О.БОДНАР – 20, Т.БАХТЕЕВА – 13 и А.ГЕРМАН – 11.