Внеочередное заседание ВР закрыли

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины закрыто, поскольку в сессионном зале зарегистрировался только 221 народный депутат.

Перед закрытием заседания председательствующий, первый заместитель председателя парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ, отметил, что с таким количеством депутатов Верховная Рада Украины не может принимать решения по уже обсужденным законопроектам о земельном кодексе.

Также он заявил, что одна из фракций ВР – фракция БЮТ – пыталась использовать парламент в избирательной борьбе. «Мы все видим результат, которого достигла эта политическая сила. Не нужно пытаться использовать высший представительский орган Украины и единственный законодательный орган Украины в своих узкопартийных интересах», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. Он также напомнил, что очередное пленарное заседание ВР состоится 19 января в 10.00. После этого он закрыл внеочередное пленарное заседание парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция БЮТ покинула сессионный зал ВР из-за несогласия председательствующего А.ЛАВРИНОВИЧА первым вопросом рассмотреть изменения к избирательному законодательству, на чем настаивал БЮТ.