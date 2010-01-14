58 тыс. избирателей в Донецкой области не могут самостоятельно передвигаться

В Донецкой области в избирательных списках указаны 58 тысяч 376 человек или 1,7% от общего количества, по состоянию здоровья не способных самостоятельно передвигаться.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в области сформированы уточненные списки избирателей и состоялся процесс их передачи в окружные избирательные комиссии. На 13 января всего в списки избирателей области включено 3 миллиона 420 тысяч 153 избирателя.

С 14 января уточненные списки избирателей будут вывешены в помещениях участковых избирательных комиссий для ознакомления.