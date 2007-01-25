Откроется съезд Украинской Национальной Ассамблеи (УНА-УНСО)

28 января в 10-00 состоится XXIII Съезд Украинской Национальной Ассамблеи (УНА-УНСО). Съезд посвящен 100-летию со дня рождения Главнокомандующего УПА Романа Шухевича и новому этапу борьбы УНА-УНСО. Будет обсуждаться вопрос вхождения УНА-УНСО ассоциативным членом в Общественное Движение "Народная Самооборона", также состоится церемония награждения политзаключенных акции "Украина без Кучмы" орденами "За мужество". Участники: полевые командиры Майдана Юрий Луценко и Тарас Стецькив, гости из Беларуси и Грузии (Украинский дом, ул.. Крещатик, 2). Телефоны: 8-050-447-60-12, 8-066-748-66-13.