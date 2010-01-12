В главном суде на выборах Президента потеряли гербовую печать

Первый заместитель главы Высшего админсуда Николай Сирош заявляет, что гербовая печать этого суда была утрачена.

Об этом сказано в объявлении, напечатанном в газете "Урядовий кур`єр".

Согласно объявлению, печать признается недействительной, сообщает Украинская правда.

Как сообщалось, 21 декабря 2009 президиум Высшего админсуда, а 24 декабря и Конференция судей административных судов возложили выполнение обязанностей главы суда на бывшего председателя этого суда Александа Пасенюка, срок полномочий которого на этой должности истек 22 декабря.

25 декабря Совет судей отменил эти решения, признав при этом законными действия Сироша, который назначил себя и.о. главы этого суда.

Аппарат Высшего админсуда и министр юстиции Николай Онищук считают полномочным председателем суда Пасенюка.

Высший админсуд является главным судом во время обжалования дел, связанных с выборами в органы государственной власти.