Кравчук: Медведчук мог бы быть генпрокурором, но это не мое дело

Экс-президент Леонид Кравчук опровергает информацию о том, что он поддерживает возможное назначение генпрокурором Виктора Медведчука.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кравчук поддерживает назначение Медведчука генпрокурором в случае избрания Юлии Тимошенко президентом.

"Мне был задан вопрос, внесем ли я и Тимошенко предложение об утверждении Медведчука генпрокурором. Я сказал, что я не член коалиции, я не депутат, я никаких предложений никому об утверждении любых кандидатур не вношу и не могу вносить", - подчеркнул он.

"Если, скажем, депутаты, или коалиция внесут такое предложение относительно Медведчука, то он опытный юрист и этот вопрос будет рассматриваться. А утвердят или не утвердят - это решит коалиция", - заявил Кравчук.

"Это не мое дело. Я не являюсь членом ни штаба, ни членом партии, я просто человек, первый президент, который не причастен ни к штабу, ни к партии. Я кот сам по себе", - подчеркнул он.

Как известно, Кравчук является доверенным лицом кандидата в президенты Тимошенко.

В то же время экс-президент считает, что Медведчук является "профессионалом".

"Мог бы он (Медведчук) выполнять полномочия генпрокурора? Наверное, мог бы, но это вопрос политический. Будут решать коалиция, президент", - отметил Кравчук.

Кроме того, он опроверг свое заявление о том, что президент Виктор Ющенко должен сидеть в тюрьме за клевету.

"Было сказано совсем другое. Если у Ющенко есть какие-то факты о неправомерной деятельности Тимошенко, то он должен подать их в генпрокуратуру, иначе он становится соучастником этого преступления", - подчеркнул экс-президент.