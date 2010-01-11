Ющенко считает, что Украина зависит от настроения «диктатора» Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что государственный бюджет на 2010 год не будет принят до марта.

Об этом он сказал в интервью Черниговской телерадиокомпании.

«Такого еще не было, чтобы страна не была готова принять бюджет ни в январе, ни в феврале, и не будет готова и в марте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что из-за этого не выполняется и закон о повышении социальных стандартов. «Премьер, которая не представила бюджет, не выполняет этот закон, как он не выполнялся и в 2009 году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил уверенность в том, что Украина вскоре будет иметь ответственного премьер-министра, способного сформировать бюджет страны и обеспечить выплаты, предусмотренные законом о социальных стандартах.

Он назвал деятельность Юлии ТИМОШЕНКО непрофессиональной. «Нам нужно покончить с таким премьерством, с таким премьером и с такой виртуальной диктаторской моделью, когда страна зависит от того, в каком настроении встает один человек», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, нужно иметь премьера не «шоумена и не авантюристку, а человека, который думает об Украине, думает о политике реформ».