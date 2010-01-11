В БЮТ определились с днем противостояния «блицкригу» Януковича

Фракция Блока Юлии Тимошенко инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады Украины 13 января для принятия законопроекта о запрещении голосовать дома без документального подтверждения.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении фракции, «подконтрольное Партии регионов большинство в Центральной избирательной комиссии 4 января этого года приняло решение о порядке голосования на дому и внесении избирателей в списки для голосования в день выборов, что противоречит демократическим нормам проведения выборов. Таким образом, приближенные к Партии регионов члены ЦИК фактически открыли неограниченные возможности для применения массовых фальсификаций во время выборов Президента Украины».

«Принятие подобных решений не оставляет никаких сомнений: окружение Виктора ЯНУКОВИЧА не верит в победу своего кандидата в честных и прозрачных выборах. Именно поэтому в последние дни перед выборами В.ЯНУКОВИЧ и его соратники мобилизовали все силы для того, чтобы организовать настоящий «блицкриг» против проведения выборов Президента Украины по демократическим принципам. Партия регионов и их послушные функционеры делают все, чтобы создать условия для применения своих старых, проверенных методов: «каруселей», «печенек» и других «ноу-хау», которые Партия регионов активно использовала в 2004 году», заявляют во фракции БЮТ.

Авторы заявления подчеркивают, что «вопреки законодательству и Конституции Украины Партия регионов пытается реанимировать «киваловские» методы работы ЦИК. Подконтрольный Партии регионов экс-председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК, грубо нарушая закон о судоустройстве Украины, фактически узурпировал власть в этом институте. Главным свидетельством того, что Партия регионов готовится к незаконному захвату власти, является их намерение провести в столице Украины массовые акции, о чем они подали заявку в Киевскую городскую государственную администрацию».

В БЮТ убеждены: «Что бы не заявлял В.ЯНУКОВИЧ в своих предвыборных выступлениях, он лично и его сообщники готовят реванш 2004 года. И для достижения этой цели они не остановятся ни перед чем».

Фракция Блока Юлии Тимошенко заявляет: «Мы не позволим вернуть Украину к хаосу беззакония и жизни по законам уголовного мира. Украина – демократическая страна, со свободным обществом. Мы верим, что все сознательные политические силы украинского парламента поддержат инициативу нашей фракции и Верховная Рада Украины примет закон, который обеспечит проведение выборов на принципах равенства, прозрачности и справедливости. Совместными усилиями мы обеспечим право каждого гражданина Украины лично избирать власть и президента нашего государства».