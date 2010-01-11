Литвин проверит всех Черновецким

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что сегодня есть основания не только для досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета, но и для расследования их деятельности.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире программы «Лучший кандидат» на телеканале ICTV.

В.ЛИТВИН объяснил, что раньше он не поддерживал идею проведения досрочных выборов мэра Киева, поскольку все опросы показывали, что в случае их проведения нынешний столичный голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вновь победит.

По словам В.ЛИТВИНА, в Киеве достаточно проблем, и поэтому есть основания не только для проведения досрочных выборов, но и для проведения расследования деятельности столичной власти.

«У меня есть все основания, как у народного депутата Украины, внести проект постановления о проведении 30 мая 2010 года досрочных выборов Киевского городского головы и выборов Киевского городского совета», - прибавил В.ЛИТВИН.

По словам спикера, принятие данного решения будет проверкой для некоторых политических сил, которым Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «сдал свою команду, и которая работает на выборах Президента» за одного из кандидатов.

«Посмотрим, как они заботятся о народе. Цинизм сразу всплывет на поверхность», - добавил В.ЛИТВИН.