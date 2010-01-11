Решения Черновецкого подвергнут экспертизе

Общественные организации столицы должны объединить свои усилия, чтобы создать орган, который стал бы площадкой для диалога и эффективного взаимодействия между гражданами и властью. Об этом на собрании общественных организаций города Киева заявил председатель «Киевской громады», народный депутат Валерий Борисов, сообщает его пресс-служба.

„Общественные организации Киева должны объединить свои усилия для проведения народных экспертиз законов, решений органов государственной власти и местного самоуправления с последующим народным контролем за их выполнением и деятельностью власти на всех уровнях”, - отметил Борисов.

По его словам, в Конституции четко прописано, что народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине.

„Формализованные властные институты – это лишь нанятые обществом работники, а в действительности реальной властью должны быть граждане Украины”, - отметил Борисов, прибавив, что главное задание, чтобы этот конституционный принцип перестал быть пустой декларацией.

„Политики, высокопоставленные чиновники, представители общественных организаций должны наконец научиться работать вместе и придерживаться формулы: „Народная инициатива – народная экспертиза – народный контроль”. Эта формула должна стать краеугольным камнем в становлении новых партнерских отношений власти и общества”, - подчеркнул Валерий Борисов.

Как известно, на днях состоялось собрание общественных организаций города Киева, в которых приняли участие свыше 1000 представителей столичных организаций. На собрании, на основании Постановления Кабинета Министров, был избран Общественный Совет города Киева в составе 15 человек. Кроме того, был избран председатель Общественного Совета города Киева и представитель от столицы в Общественном Совете при Кабинете Министров Украины – председатель общественной организации «Киевская громада», народный депутат Валерий Борисов.