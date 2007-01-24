Янукович предлагает Ющенко нарушить Конституцию

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ считает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО нарушит Конституцию, если согласится на сегодняшнее предложение премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА сначала подписать закон о Кабинете министров, а уже потом вносить к нему отдельные поправки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«Это предложение Президенту нарушить Конституцию», - сказал В.ШАПОВАЛ.

По его словам, любой закон вступает в силу только после подписи Президента, но, поскольку закон о Кабмине был принят с нарушением процедуры, то это дает право Президенту ветировать его.

В случае, если глава государства подпишет этот закон, то он, по мнению В.ШАПОВАЛА, согласится с тем нарушением Конституции, на которое пошла Верховная Рада.

Как напомнил В.ШАПОВАЛ, 18 января Президент заявил, что в текст ранее заветированного им закона о Кабмине, вето на который было преодолено и который был направлен на подпись, были внесены изменения. При этом, по словам В.ШАПОВАЛА, не важно, являются ли отличия техническими, или по существу. «Главное, что они есть», - подчеркнул он.

Представитель Президента в КС повторил, что именно наличие таких отличий в одной из статей закона дает основания главе государства применить право вето. «Мелочей с позиции юриспруденции нет», - сказал он.

По просьбе корреспондента УНИАН спрогнозировать дальнейший ход событий относительно закона о Кабмине, В.ШАПОВАЛ сказал, что есть два возможных варианта: первый – Верховная Рада принимает возвращение закона как легальное действие Президента и может согласиться с предложениями Президента или снова преодолевать вето.

Второй вариант – председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ подписывает закон. В таком случае его действия будут юридически оценены и тогда возможно представление Президента в Конституционный Суд о неконституционности закона в целом.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент В.ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

Сегодня премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что вскоре будет найден компромисс в отношении закона о Кабмине между ветвями власти. Он не исключил, что предложения Президента Украины В.ЮЩЕНКО к закону о Кабмине могут быть учтены, но в виде поправок к уже принятому закону.