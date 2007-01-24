Суд решил, что Аваков сидит в своем кресле незаконно

Высший административный суд Украины вынес решение о том, что решение Харьковского областного совета о выражении недоверия председателю Харьковской областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ было законным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает веб-сайт Харьковского городского совета со ссылкой на адвоката Марину СТОМАТИНУ - представителя интересов Харьковского областного совета.

Как сообщал УНИАН, Харьковский облсовет на сессии треьего июня 2006 г. после заслушивания отчета большинством голосов признала неудовлетворительной роботу А.АВАКОВА и выразила ему недоверие. Губернатор обжаловал это решение в суде, настаивая, что тайное голосование депутатов облсовета за его отставку прошло с нарушением законодательства. На протяжении нескольких следующих месяцев этот вопрос поднимался в разных инстанциях, включая уровень Президент-правительство-парламентский профильный комитет, в том числе Кабмин принимал решение о пребывании А.АВАКОВА на должности губернатора. Осенью 2006 г. апелляционный суд частично удовлетворил иск А.АВАКОВА, в частности, в той части, что голосование о недоверии губернатору прошло с нарушениями процедуры.

После этого Харьковский областной совет опротестовал решение апелляционного суда в Высшем административном суде Украины, сообщается на сайте Харьковского горсовета.