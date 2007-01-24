Рудьковский: Ющенко превратился в туркменбаши

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ утверждает, что Секретариат Президент осуществляет ручной режим управления СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя проведение в отношении него служебного расследования по факту посещения Украины представителями туркменской оппозиции.

Н.РУДЬКОВСКИЙ сообщил, что, по его информации, глава Секретариата Виктор БАЛОГА официально обратился в СБУ с поручением возбудить уголовное дело в отношении министра транспорта и связи.

«В ручном режиме управляет СБУ. БАЛОГА подписывает поручение на Службу безопасности открыть криминальное дело по РУДЬКОВСКОМУ», - сказал министр. При этом он отметил, что если предложения Президента касались проведения служебного расследования, то Секретариат Президента уже инкриминирует министру уголовное дело. «Тут вам поручение на расследование, а тут уже приговор суда. Такого даже КУЧМА не делал. Я удивлен, что ЮЩЕНКО за год из демократа превратился в туркменбаши», - подытожил Н.РУДЬКОВСКИЙ.