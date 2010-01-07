КИУ: запоздалое прозрение Тимошенко выглядит абсурдным

Положения постановления ЦИК о порядке голосования избирателей на дому предусмотрены изменениями к Закону о выборах Президента Украины, за которые голосовали фракции Партии регионов и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

«Что касается вопроса голосования на дому и необходимых для этого документов - здесь вопрос может решить не ЦИК, а он должен быть решен на законодательном уровне. Когда БЮТ и Партия регионов голосовали за изменения в закон, они действительно оставили эту норму (голосование на дому без предоставления УИК соответствующих медицинских документов. – УНИАН)», - сказал А.ЧЕРНЕНКО. По его словам, согласно закону, ЦИК может регулировать лишь те моменты, о которых нечетко говорится в законе о выборах Президента Украины. В таких случаях ЦИК своими постановлениями может предоставлять разъяснения.

«Все эти проблемы можно было снять раз и навсегда, приняв и проголосовав изменения к закону, которые, кстати, предлагались и КНЯЗЕВИЧЕМ, и многими экспертами. Сейчас взрываются те мины, которые были заложены. И такое запоздалое прозрение Юлии ТИМОШЕНКО, что закон приведет к фальсификациям, и (попытка) решить эту проблему через ЦИК, - они выглядят немного абсурдными», - считает А.ЧЕРНЕНКО.

Он также отметил, что в ЦИК большинство членов - представители кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, 4 января ЦИК приняла решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может перемещаться самостоятельно. За это решение проголосовали 8 членов ЦИК, 4 – «против» и двое воздержались.

5 января кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться в суд с требованием отменить решение ЦИК, которым разрешается голосование на дому без документального обоснования такой необходимости.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что такое решение ЦИК фактически предоставляет возможности для фальсификации результатов выборов Президента.

«Мы сегодня обращаемся в суд для того, чтобы еще раз доказать, что именно та часть ЦИК, которая представляет В.ЯНУКОВИЧА, – именно она готовит фальсификацию. И мы будем обращаться в суд, чтобы отменить это решение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.