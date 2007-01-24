Янукович придумал, с кем еще посоветоваться

Правительство намерено создать Инвестиционный совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Сегодня мы рассматриваем вопрос по созданию Инвестиционного совета, в состав которого войдут ведущие инвесторы – представители украинского и зарубежного бизнеса, а также специалисты государственного управления разных уровней», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, деятельность Инвестиционного совета будет направлена на усовершенствование национального законодательства в сфере защиты инвестиций, а также в области борьбы с коррупцией по вопросам, связанным с привлечением инвестиций. «Кроме того, в рамках совета будут отрабатываться алгоритмы взаимоотношений «власть-инвестор»», - добавил он.

Премьер-министр также сообщил, что Инвестиционный совет будет иметь статус консультативно-совещательного органа при Кабинете Министров.