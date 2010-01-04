Тимошенко обещает молодежи кредиты на жилье под 5%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что правительство будет настаивать на принятии Верховной Радой закона, согласно с которым предприятия, которые будут брать на работу молодежь, будут освобождаться от налогообложения.

Как передает Правительственный портал, об этом премьер заявила в воскресенье во время общения с жителями села Морское АР Крым.

“С первого января мы будем настаивать на принятии этого закона в парламенте, и каждое предприятие будет иметь мотивацию брать молодежь на работу, потому что не будет платить налогов”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “правительство будет продолжать реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем”. “Каждая молодая семья, в которой есть хотя бы один работающий, будет иметь возможность взять кредит на приобретение жилья без первого взноса и не более чем под 5%”, - обещает кандидат в Президенты Украины.

“Поддержка молодежи станет общенациональной программой”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.