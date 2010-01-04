Штаб Ющенко готовит переговоры о едином «оранжевом» кандидате

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед Рождеством проведет переговоры с другими кандидатами в президенты о выдвижении на выборах единой кандидатуры на должность главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Донецкого областного избирательного штаба В.ЮЩЕНКО, руководитель областной организации партии «Наша Украина» Антон КЛИМЕНКО.

Он сказал: «Перед Рождеством, я думаю, состоятся переговоры ряда кандидатов с Виктором Андреевичем (ЮЩЕНКО) на предмет того, чтобы все-таки большая часть «помаранчевого» электората имела своего единого кандидата». При этом А.КЛИМЕНКО добавил: «По меньшей мере, работа в этом направлении сегодня штабом ведется».

Лидер донецкой «Нашей Украины» подчеркнул, что люди еще оценят работу В.ЮЩЕНКО на посту Президента: «К сожалению, люди не всегда в состоянии оценить сразу то, что сделано. К сожалению, нужен определенный период времени, чтобы это понять».