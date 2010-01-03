Ющенко «расшифровал» обращения Медведева
19:02, 03 января 2010Политика
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"Если президентом станет Тимошенко...»
Основным посылом обращений Президента России в контексте избирательной кампании в Украине Глава государства Виктор ЮЩЕНКО видит призыв голосовать «за ЯНУКОВИЧА или ТИМОШЕНКО, но не за ЮЩЕНКО».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства заявил сегодня во время встречи с жителями города Моршин Львовской области.
В.ЮЩЕНКО отметил, что он является последовательным носителем национального возрождения Украины, «а это не совсем совпадает с интересами России».
«Если Президентом Украины будет ТИМОШЕНКО – российский флот будет в Украине не до 28 мая 2017 года, а пожизненно», - заявил В.ЮЩЕНКО, отметив при этом, что пребывание ЧФ РФ станет «фактором дестабилиции в государстве».
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