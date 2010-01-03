Ющенко «расшифровал» обращения Медведева

Основным посылом обращений Президента России в контексте избирательной кампании в Украине Глава государства Виктор ЮЩЕНКО видит призыв голосовать «за ЯНУКОВИЧА или ТИМОШЕНКО, но не за ЮЩЕНКО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства заявил сегодня во время встречи с жителями города Моршин Львовской области.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он является последовательным носителем национального возрождения Украины, «а это не совсем совпадает с интересами России».

«Если Президентом Украины будет ТИМОШЕНКО – российский флот будет в Украине не до 28 мая 2017 года, а пожизненно», - заявил В.ЮЩЕНКО, отметив при этом, что пребывание ЧФ РФ станет «фактором дестабилиции в государстве».