Тимошенко вручила ордера на 15 квартир

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в селе Морском вручила жителям Судака ордера на заселение 15 квартир, приобретенных Государственным ипотечным учреждением.

Как сообщает Правительственный портал, Ю.ТИМОШЕНКО поздравила жителей Судака с получением квартир и пожелала им семейного уюта и счастливой жизни в новых домах.

Она также вручила сертификаты на медицинское оборудование заведениям здравоохранения Крыма, в частности, документы на аппараты искусственной вентиляции легких и на автомобили неотложной медицинской помощи.

Премьер-министр также напомнила, что с 1 января работники системы здравоохранения будут получать надбавку к заработной плате за стаж работы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, вручение медицинского оборудования и введение надбавки для медиков - чрезвычайно существенные шаги для наведения порядка в системе здравоохранения.