Лукашенко ставит России условие
Минск угрожает Москве ухудшением отношений
Белоруссия вновь ставит России условия. Либо поставки нефти на беспошлинной основе, либо выход Минска из таможенного союза. Как сообщает Эхо Москвы, переговоры продолжаются с конца прошлого года, но несмотря на все усилия, стороны к компромиссу так и не пришли. Проблема в том, что действие старого договора закончилось, а это значит, что цена российского сырья для Белоруссии будет включать стоимость 100- процентной экспортной пошлины на нефть. Минск хочет платить меньше, а в качестве аргумента использует свое участие в таможенном союзе. Белорусские переговорщики отмечают, что раз уж две страны являются членами этой организации то и договоры должны быть соответствующими. Ведь что мешает Москве поступить точно также с поставками других сырьевых товаров или газа. И если Россия не хочет идти на уступки, то Белоруссия не видит смысла дольше задерживаться в таможенном союзе.
Отметим, что базовый договор о создании Таможенного союза запрещает его участникам устанавливать во взаимной торговле таможенные пошлины.