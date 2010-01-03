Лукашенко ставит России условие

Белоруссия вновь ставит России условия. Либо поставки нефти на беспошлинной основе, либо выход Минска из таможенного союза. Как сообщает Эхо Москвы, переговоры продолжаются с конца прошлого года, но несмотря на все усилия, стороны к компромиссу так и не пришли. Проблема в том, что действие старого договора закончилось, а это значит, что цена российского сырья для Белоруссии будет включать стоимость 100- процентной экспортной пошлины на нефть. Минск хочет платить меньше, а в качестве аргумента использует свое участие в таможенном союзе. Белорусские переговорщики отмечают, что раз уж две страны являются членами этой организации то и договоры должны быть соответствующими. Ведь что мешает Москве поступить точно также с поставками других сырьевых товаров или газа. И если Россия не хочет идти на уступки, то Белоруссия не видит смысла дольше задерживаться в таможенном союзе.

Отметим, что базовый договор о создании Таможенного союза запрещает его участникам устанавливать во взаимной торговле таможенные пошлины.