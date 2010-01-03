Ющенко сегодня будет в Моршине
11:48, 03 января 2010Политика
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Программа пребывания в Львовской области
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во Львовской области примет участие в святочной литургии по случаю освящения новопостроенного храма Святого Архистратига Михаила (УГКЦ) в с.Плавье Сколеского района.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, после завершения торжеств В.ЮЩЕНКО встретится с общиной села.
В этот же день Президент посетит Моршин, где в помещении местного Дворца культуры состоится встреча с жителями города.
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