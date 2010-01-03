Тимошенко сегодня вечером выйдет на сцену
Премьер отбыла в Крым
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии вручения ордеров на квартиры, приобретенные Государственным ипотечным учреждением жителям Судака, а также во вручении автомобилей «скорой помощи» и сертификатов на оборудование для медицинских учреждений АРК.
Ю.ТИМОШЕНКО встретится с представителями территориальных общин села Морское и города Судак.
Также она планирует принять участие в мероприятиях по введению в действие газопровода до села Пионерское.
Кроме того, премьер планирует дать интервью Черноморской телерадиокомпании и принять участие в концерте «С Украиной в сердце».
Сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО намерена вернуться в Киев.