Тимошенко сегодня вечером выйдет на сцену

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии вручения ордеров на квартиры, приобретенные Государственным ипотечным учреждением жителям Судака, а также во вручении автомобилей «скорой помощи» и сертификатов на оборудование для медицинских учреждений АРК.

Ю.ТИМОШЕНКО встретится с представителями территориальных общин села Морское и города Судак.

Также она планирует принять участие в мероприятиях по введению в действие газопровода до села Пионерское.

Кроме того, премьер планирует дать интервью Черноморской телерадиокомпании и принять участие в концерте «С Украиной в сердце».

Сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО намерена вернуться в Киев.