В адрес Президента Украины продолжают поступать поздравления

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО продолжают поступать поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главу государства уже поздравили руководители разных стран и международных организаций, украинские и зарубежные государственные деятели, представители общественных организаций, бизнеса, религиозных обществ и граждане.

В частности, свои поздравления В.ЮЩЕНКО направили Президент Федеративной Республики Германия Х.КЕЛЕР, Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия А.МЕРКЕЛЬ, Президент Республики Словения Д.ТЮРК, Президент Финляндии Т.ХАЛОНЕН, Президент Китайской Народной Республики Ху ДЗИНЬТАО, Президент Исландии О.ГРИМССОН, Президент Эстонии Т.Х.ИЛЬВЕС, Президент Чешской Республики В.КЛАУС, Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ, Президент Азербайджанской Республики И.АЛИЕВ, Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ, Президент Ирландии М.МАКАЛИС, Президент Республики Корея Ли Мйон БАК, Президент Ливанской Республики М.СУЛЕЙМАН, Президент Арабской Республики Египет М.Х.МУБАРАК, Президент Республики Сербия Б.ТАДИЧ, Королева Дании МАРГРЕТЕ II, Король Камбоджи Нородом СИХАМОНИ, Великий герцог Люксембургский АНРИ, глава правительства Королевства Испания Х.Л.Р.САПАТЕРО, премьер-министр Японии Ю.ХАТОЯМА, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Л.М. де ПУЧ и другие.

В свою очередь, Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил поздравления с Новым годом и новогодними праздниками в адресу глав иностранных государств и руководителей международных организаций. Глава Украинского государства пожелал своим иностранным коллегам доброго здоровья, счастья, успехов, мира и процветания и выразил надежду на дальнейшее плодотворное развитие сотрудничества.