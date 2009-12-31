Тимошенко будет встречать Новый год на Майдане

В ночь с 31 декабря на 1 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретить Новый год на Майдане Незалежности в Киеве и поздравить украинцев с праздником.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине» премьер заявила о намерении встречать Новый год на Майдане Незалежности.

«Новый год – это семейный праздник, но этот год мы будем с семьей встречать на Майдане», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и выразила убеждение, что это будет чрезвычайный праздник, поскольку в этот день соберутся все ее единомышленники.

По ее мнению, нужно возобновить все идеи, которые были высказаны во время Майдана в 2004 году. «Я хочу, чтобы все это, наконец, было возобновлено в своем статусе, чтобы вернули добрую славу тому, что происходило на тех майданах, чтобы люди опять поверили, что они не зря на тех майданах стояли», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.