Януковичу не удалось затащить Тимошенко в суд

Сегодня Киевский апелляционный административный суд в полном объеме отказал лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ в иске к кандидату на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам представителя Ю.ТИМОШЕНКО в суде Елены ИСАЕВСКОЙ, в исковом заявлении представители В.ЯНУКОВИЧА утверждали о якобы использовании Ю.ТИМОШЕНКО на финансирование избирательной агитации средств, не предусмотренных избирательным фондом.

«Таким образом, очередная попытка В.ЯНУКОВИЧА обвинить Ю.ТИМОШЕНКО провалилась», - сказала Е.ИСАЕВСКАЯ.