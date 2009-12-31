Януковичу не удалось затащить Тимошенко в суд
16:00, 31 декабря 2009Политика
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Комментируют в пресс-службе БЮТ
Сегодня Киевский апелляционный административный суд в полном объеме отказал лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ в иске к кандидату на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам представителя Ю.ТИМОШЕНКО в суде Елены ИСАЕВСКОЙ, в исковом заявлении представители В.ЯНУКОВИЧА утверждали о якобы использовании Ю.ТИМОШЕНКО на финансирование избирательной агитации средств, не предусмотренных избирательным фондом.
«Таким образом, очередная попытка В.ЯНУКОВИЧА обвинить Ю.ТИМОШЕНКО провалилась», - сказала Е.ИСАЕВСКАЯ.
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