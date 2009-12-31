Тимошенко: уже очень скоро Украина станет лидером Европы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Новым годом и поблагодарила их за совместную работу, за понимание и мужество.

Как сообщается на ее официальном сайте, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: "Уходящий год был для Украины самым сложным за все время независимости только потому, что мир навязал нам кризис. Каждый человек, каждое предприятие, да и правительство тяжело переживали этот мировой стресс. Но мы вместе с вами выстояли, мы не сломались под ударами кризиса”.

Поэтому премьер поблагодарила всех за совместную работу, понимание и мужество. “Я горжусь вами, и сделаю все для того, чтобы жить вам стало лучше и спокойнее”, - говорится в поздравлении.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в 2009 году правительство своевременно выплатило все пенсии и заработные платы, не допустило дефолта Украины, также были национализированы частные банки-банкроты, а гражданам возвращены депозиты.

Кроме того, подчеркнула премьер, удалось подготовиться к Евро-2012, построить крупнейшую в Европе Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию, которая вдвое больше Днепрогэса, вытащить из десятилетнего банкротства авиастроительную отрасль и выпустить в небо новый самолет Ан-148.

Также, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, за этот год не была закрыта ни одна шахта, а, наоборот, развивали их. «Не дали отнять у страны ни одного стратегического предприятия, вернули государству мощные месторождения нефти и газа и подготовились к их добыче", - перечислила премьер.

Кроме того, она отметила, что впервые за 18 лет за государственные средства начали выдаваться квартиры людям, которые стояли в очереди по 20-30 лет, и именно в этом году в Украине родилось рекордное количество детей за все время независимости.

Обращаясь к соотечественникам, премьер заявила, что Украиной стоит гордиться. “Наша святая земля объединяет всех нас, и нам по силам сдвинуть горы, только бы немного мира и покоя. И он придет. Поэтому я ни на миг не сомневаюсь в том, что уже очень скоро Украина станет лидером и украшением Европы”, - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.